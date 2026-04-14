مصرع سائق دراجة ناريه جراء حادث طرق قرب القدس

توفي رجل في الخمسينيات من عمره إثر تصادم بين دراجة نارية ومركبة على الطريق 437 قرب تقاطع آدم فجر الثلاثاء. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وأعلنت وفاته متأثرا بإصابته الحرجة، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا لمعرفة تفاصيل الحادث.

لقي سائق دراجة نارية مصرعه فجر اليوم الثلاثاء، إثر حادث طرق وقع بالقرب من مدينة القدس، وتحديدا على الطريق السريع 437 قرب تقاطع آدم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن وقوع حادث ووجود مصابين، حيث هرع الطاقم الطبي إلى المكان، ليجد إصابة حرجة لسائق الدراجة النارية.

وبعد محاولات إنقاذه، تم إقرار وفاته متأثرًا بجراحه البالغة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادث نجم عن تصادم بين مركبة ودراجة نارية، فيما باشرت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

وتشير التقديرات إلى أن الضحية رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما.