إصابة شاب بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار بكفر مندا

أُصيب شاب في العشرينيات من عمره، فجر اليوم، بجراح في كفر مندا، حيث جرى نقله إلى مستشفى "رمبام" لتلقي العلاج، فيما أفادت "نجمة داود الحمراء بأن حالته وُصفت بـ"الخطيرة مع تشوّش في الوعي وإصابات متعددة في جسده".

أُصيب شاب، فجر اليوم الأربعاء، بجراح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية كفر مندا، حيث جرى نقله لتلقي العلاج في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا.

وأفاد المتحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنّ "بلاغًا وصل إلى مركز 101 عند الساعة 01:59 حول إصابة شاب في القرية، حيث هرعت الطواقم الطبية إلى المكان وقدّمت له الإسعافات الأولية".

وبحسب البيان، "تم نقل المصاب، وهو في العشرينيات من عمره، إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة ويعاني من تشوّش في الوعي وإصابات متعددة في جسده".

وقال المسعف نور الدين غدير إن "الطواقم عثرت على الشاب وهو فاقد للتركيز ويعاني من إصابات بالغة، وقد جرى تقديم علاج طبي منقذ للحياة قبل نقله بشكل عاجل إلى المستشفى".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.