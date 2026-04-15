اتهام مواطنة من الناصرة بالتخابر مع عميل إيراني

الشرطة والشاباك اعتقلا المتهمة في آذار/ مارس الماضي، ولائحة الاتهام تدعي أنها التقطت صورا لمواقع في الناصرة وبينها قيادة المنطقة الشمالية لقيادة الجبهة الداخلية ونقلت معلومات عن شخص مرتبط بجهاز الأمن

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في مدينة نوف هجليل ضد المواطنة شموع أبو عابد (32 عاما) من مدينة الناصرة، ووجهت إليها تهمة التخابر مع عميل إيراني، وطالبت بتمديد اعتقالها إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية والشاباك أبو عابد، في آذار/مارس الماضي، وحسب بيان النيابة العامة فإنها متهمة بالتواصل مع عميل أجنبي إيراني، وت فيذ مهام تصوير لصالحه في مواقع مختلفة داخل مدينة الناصرة، ونقل معلومات حساسة من مكان عملها.

وجاء في لائحة الاتهام أنه ابتداءً من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025، كانت أبو عابد على تواصل مع جهة عرّفت نفسها باسم “Winema Ton”، والتي عملت كعميل أجنبي بتكليف من جهات استخبارات إيرانية.

وادعت لائحة الاتهام أنه في البداية، عُرضت على أبو عابد المهام على أنها أعمال تصوير بريئة، "لكنها لاحقًا أدركت أنها تتعامل مع جهات معادية - ومع ذلك واصلت التعاون معها".

وبحسب لائحة الاتهام، نفّذت أبو عابد لصالح العميل سلسلة من المهام، معظمها داخل مدينة الناصرة، شملت تصوير مراكز تجارية ومبانٍ ومواقع مختلفة في المدينة، بما في ذلك مواقع عسكرية بينها مقر المنطقة الشمالية لقيادة الجبهة الداخلية، إلى جانب نقل مواقعها الجغرافية وتوثيق بصري لها. وفي مرحلة لاحقة، قامت بناءً على طلب العميل بفتح محفظة عملات رقمية، تلقت من خلالها دفعات مقابل نشاطها.

وأضافت لائحة الاتهام أن أبو عابد عملت في وظيفة ضمن شركة تقدّم خدمات لوزارة المواصلات، وكانت لديها صلاحية الوصول إلى أنظمة محوسبة تحتوي على معلومات شخصية وحساسة لمواطنين، وزوّدت العميل الأجنبي بمعلومات حول مكان عملها، وطبيعة عمل الأنظمة، إضافة إلى توثيق مصوّر لها، كما نقلت معلومات شخصية عن شخص مرتبط بجهاز الأمن.

وتابعت لائحة الاتهام أن أبو عابد أرسلت رابطًا لموقع "متجندون – قاعدة تدريب الجبهة الداخلية" وكتبت أنه "برأيي، خطة سهلة وسريعة: الهجوم على الجيل الصاعد، تدميره هو تدمير المستقبل". وخلال ذات المحادثة، أرسلت روابط لصفحة فيسبوك الخاصة بلواء "غولاني"، وكذلك رابطًا لموقع لواء "غولاني".

وجاء في لائحة الاتهام أن العميل الأجنبي طالب أبو عابد بعدم البحث عن معلومات حول قواعد عسكرية حساسة على الإنترنت، نظرًا للوضع الحساس في الدولة والخشية من انكشاف نشاطهم.