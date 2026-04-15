مقتل امرأة حرقًا داخل مركبة في كفر قاسم... "الخلفية جنائية"

مقتل امرأة حرقًا داخل مركبة في كفر قاسم، وسط ترجيحات بخلفية جنائية مرتبطة بنزاع دموي، في ظل تصاعد الجريمة بالمجتمع العربي وانتقادات تصل حد اتهام الشرطة بالتواطؤ مع منظمات الإجرام.

عُثر، مساء الأربعاء، على جثة داخل مركبة اشتعلت فيها النيران في مدينة كفر قاسم، حيث أُقرّت وفاة امرأة في المكان، فيما باشرت الشرطة تحقيقًا في الملابسات وسط ترجيحات بأن الخلفية "جنائية"، في ظل تصاعد الجريمة بالمجتمع العربي.

وأفادت مصادر محلية بأن ضحية الجريمة هي امرأة من سكان البلدة، حيث قُتلت بعد إشعال النار في المركبة التي كانت بداخلها، ما أدى إلى وفاتها في المكان.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن بلاغًا ورد حول مركبة مشتعلة في كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي، وعند وصول قوات الشرطة والطواقم الطبية إلى الموقع، عُثر على شخص داخل المركبة وكان قد فارق الحياة.

وأضافت أن قوات الشرطة شرعت بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة، بالتوازي مع ملاحقة مشتبهين بالضلوع في الجريمة. ورجّحت الشرطة، وفق تقييم أولي، أن تكون "خلفية الحادث جنائية وعلى صلة بنزاع دموي مستمر".

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2026 إلى نحو 82 قتيلًا، في ظل تصاعد مستمر لأعمال العنف، وسط انتقادات متواصلة للشرطة بشأن عجزها عن توفير الأمن للمواطنين العرب، تصل إلى حد اتهامها بالتواطؤ مع منظمات الإجرام.

ومنذ مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري، قُتل 8 أشخاص، فيما تشمل الحصيلة الإجمالية 6 نساء، وثلاثة شبان قُتلوا برصاص الشرطة، إلى جانب ثلاثة فتيان دون سن 18 عامًا، من دون أن تشمل هذه المعطيات مدينة القدس المحتلة.

ويأتي ذلك على خلفية تصاعد غير مسبوق في معدلات الجريمة، وسط مطالبات متكررة للسلطات الإسرائيلية باتخاذ خطوات جدية لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من انتشار السلاح، علما بأن عام 2025 سجّل حصيلة قياسية بلغت 252 قتيلًا عربيًا.