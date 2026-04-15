كفر سميع: وفاة الشاب روحي مرزوق إثر حادث طرق مروع

توفي الشاب روحي مرزوق مرزوق (25 عامًا) من قرية كفر سميع مساء أمس، الثلاثاء، متأثرًا بجراحه البالغة التي أُصيب بها جرّاء حادث طرق مروع وقع قبل أيام في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث أسفر عن إصابة الشاب بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبته على شارع رقم 8655 بالقرب من مفرق كفر سميع، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن الطواقم الطبية أعلنت وفاته لاحقًا متأثرًا بإصابته الحرجة.

وسادت حالة من الحزن والأسى في أوساط عائلة الفقيد وأبناء بلدته، الذين عبّروا عن صدمتهم من هذا الحادث المأساوي، فيما لم تُعرف بعد كافة ملابساته.