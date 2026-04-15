لجنة المتابعة تدعو لتفعيل لجان الصلح المحلية وتؤكد دورها في كبح العنف

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى تشكيل وتفعيل لجان صلح محلية في البلدات العربية، مؤكدة أن هذه الأطر أسهمت في احتواء نزاعات دموية وحقن الدماء. وشددت على ضرورة تكامل الجهود المجتمعية مع الضغط على الحكومة لمكافحة العنف والجريمة.

وأشادت اللجنة، في بيان صادر عنها، بالمساعي والمبادرات المجتمعية التي أثمرت عن إبرام اتفاقيات صلح في عدد من بؤر النزاع، مؤكدة أن هذه الجهود أسهمت في حقن الدماء والحد من تفاقم الأوضاع، التي كانت ستصبح أكثر خطورة لولا هذه التدخلات.

وجاءت الدعوة بناءً على قرار صادر عن غرفة الطوارئ المنبثقة عن اللجنة، واستنادًا إلى قرارات سابقة لسكرتاريا المتابعة، في إطار برنامج نضالي ومجتمعي يهدف إلى مواجهة ظاهرة العنف. وشددت اللجنة على أن العمل الشعبي والضغط على الحكومة لشن حملة جدية لمكافحة الجريمة يجب أن يترافق مع مبادرات مجتمعية فاعلة.

كما دعت اللجنة السلطات المحلية واللجان الشعبية ووجهاء المجتمع إلى المبادرة في تشكيل وتفعيل لجان الصلح والسلم الأهلي، مؤكدة أن التصدي للعنف مسؤولية جماعية تشمل مختلف مكونات المجتمع، من عائلات وقيادات دينية ومجتمعية، إلى الأحزاب والمؤسسات التربوية والأهلية.

وأكدت اللجنة في ختام بيانها أن مكافحة العنف والجريمة تبقى على رأس أولوياتها، مشيرة إلى مواصلة العمل وفق البرنامج الذي أقرته مؤخرًا، رغم التحديات والظروف الراهنة.