اعتقال طليق ضحية جريمة القتل في كفر قاسم بعد مطاردة في النقب

اعتقلت الشرطة، صباح اليوم الخميس، طليق ضحية جريمة القتل التي وقعت في كفر قاسم الليلة الماضية، وذلك بعد مطاردة استمرت ساعات وانتهت بإلقاء القبض عليه في منطقة النقب جنوبي البلاد، للاشتباه بتورطه في الجريمة.

أعلنت الشرطة، صباح اليوم الخميس، عن اعتقال طليق ضحية جريمة القتل التي وقعت في كفر قاسم الليلة الماضية، وهي مارلين الطوري، وذلك بعد مطاردة امتدت عبر عدة مناطق.

وبحسب الشرطة، فقد تمكّنت وحدة مكافحة الجريمة وحرس الحدود، إلى جانب قوات الشرطة، من اعتقال المشتبه به، وهو الزوج السابق للضحية، خلال ساعات قليلة، للاشتباه بتورطه في الجريمة التي وقعت في كفر قاسم.

وأشارت الشرطة إلى أنه ورد بلاغ مساء أمس إلى مركزها حول اندلاع حريق في مركبة داخل المدينة، وعند وصول القوات إلى المكان خلال دقائق، قامت بتطويق الموقع، حيث عُثر داخل المركبة على جثة امرأة.

اعتقال المشتبه بجريمة القتل (مصدر الصورة: الشرطة)

وبعد تقييم الوضع وفحص المعطيات الأولية، تبيّن وجود شبهات بأن خلفية الحادث تعود إلى نزاع عائلي عنيف.

وفي هذا السياق، نفذت قوات كبيرة من الشرطة حملة تمشيط واسعة، أسفرت فجر اليوم عن اعتقال المشتبه به في منطقة النقب جنوبي البلاد، وهو في الأربعينيات من عمره.

وقد تم تحويل المشتبه به إلى التحقيق في وحدة مكافحة الجريمة التابعة للشرطة، على أن يُعرض لاحقًا على المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقاله، بحسب ما أفادت الشرطة.