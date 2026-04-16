بعد شهور من التحريض: المحكمة تفند ادعاءات ضد عائلة من النقب بعد حادث أسفر عن مصرع ابنها وشرطي

بعد شهور من تعرض عائلة من النقب لتحريض وملاحقة على خلفية حادث طرق أسفر عن مصرع ابنها وإصابة شقيقته ومصرع شرطي، فندت المحكمة بناء على شهادة خبير بحوادث الطرق الادعاءات ضدها وقررت أن الشرطي كان المتسبب بالحادث نتيجة تصرفه.

فند خبير في حوادث الطرق خلال جلسة المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، أول من أمس، الادعاءات الموجهة إلى عائلة أبو سبيت من النقب بـ"القيادة بتهور" في حادث الطرق الأليم الذي وقع يوم 6 حزيران/ يونيو 2025 قرب شقيب السلام، وأدى إلى مصرع شرطي وابن العائلة الفتى آدم أبو سبيت (15 عامًا).

وجاءت شهادة الخبير بعد أشهر من الادعاءات والاتهامات التي لاحقت العائلة خلال الأشهر الماضية، خصوصا شقيقة الفقيد (26 عامًا) التي كانت تقود المركبة واصيبت بجروح حرجة حينها، وهي أم لـ6 أطفال وكانت تعمل سكرتيرة طبية قبل وقوع الحادث، وبقرار الخبير في حوادث الطرق أمام المحكمة جرى دحض الادعاءات الموجهة إلى العائلة التي حملتها مسؤولية مضاعفة.

وقال تيسير أبو سبيت الذي فقد ابنه وأصيبت ابنته بجراح حرجة في الحادث، لـ"عرب 48"، إن "الحادث وقع في 7 حزيران/ يونيو 2025 في منطقة شقيب السلام، حينها كان ابني آدم برفقة شقيقته التي كانت تقود المركبة، وفي الحادث توفي ابني وشرطي كان في المركبة الأخرى".

الفقيد الفتى آدم أبو سبيت

وأضاف أن "المحكمة المركزية في بئر السبع عقدت جلسة قبل يومين، شهدت توترات حادة بيننا وبين عائلة الشرطي الذي توفي في الحادث، في ظل التطورات الجوهرية التي طرأت بالمحكمة لصالحنا، إذ أظهر الخبير في حوادث الطرق أن الشرطي هو المتسبب الرئيس بالحادث نتيجة تصرفه غير المسؤول، وهو ما أدى إلى وفاته ووفاة ابني وإصابة ابنتي".

وتحدث أبو سبيت عن حملات التشويه التي تعرضت لها العائلة، قائلا إن "العائلة منذ أشهر تعيش حملة تحريض وتشويه واسعة من قبل وسائل الإعلام وقسم من المجتمع الإسرائيلي"، مضيفا "تعرضنا طوال الفترة الماضية اتهامات باطلة إذ اتهموا ابنتي بقتل الشرطي والقيادة بسرعة متهورة، لكن قرار القاضي الأخير الذي استند إلى تقرير الخبير في حوادث الطرق، يفند كل الادعاءات وأنصفنا بعد شهور من الملاحقة والاتهامات الباطلة".

وأشار إلى أن "حياتنا انقلبت رأسا على عقب إثر الحادث، إذ لا تزال ابنتي تتلقى العلاجات بشكل مستمر وحالتها النفسية والصدمة لا تزال تلاحقها، وخصوصا أن شقيقها توفي في الحادث بينما كان برفقتها".

وتابع أبو سبيت، أن "ادعاء قيادة ابنتي بسرعة فائقة اتضح أنه محض هراء، لا سيما وأن الخبير في حوادث الطرق وصف سلوك الشرطي بأنه كان بمثابة انتحار وهو الذي أدى إلى هذه الكارثة".

وختم حديثه بالقول "منذ وقوع الحادث كنت على يقين أن ابنتي وابني بريئين من هذه الادعاءات، وهذا ما تم تأكيده في أروقة المحاكم، ولكنه جاء بعد تعرضنا للتحريض من مختلف الجهات الإسرائيلية، الأمر الذي فاقم معاناتنا، ونحمد الله أن الادعاءات عارية عن الصحة وثبت بطلانها في أروقة القضاء".