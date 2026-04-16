تسهيلات في امتحانات البجروت: "فاكتور" قطري وامتيازات إضافية للشمال

تسهيلات غير مسبوقة في امتحانات البجروت في ظل "الأوضاع الأمنية" عبر أوزان مرنة تضمن احتساب العلامة الأعلى، إلى جانب "فاكتور" قطري وتوسيع الامتحانات الداخلية، مع امتيازات إضافية لطلاب الشمال والمنطقة الحدودية مع لبنان.

أقرت وزارة التعليم الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسهيلات جديدة في امتحانات البجروت تشمل جميع أنحاء البلاد، إلى جانب دوائر تسهيلات إضافية خاصة بمناطق الشمال، بما يشمل تعديل وزن العلامات، وشبكة أمان على المستوى القطري.

وجاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة التعليم، اليوم الخميس، التي أوضحت أن التسهيلات الجديدة تسري على جميع الطلاب في البلاد، إلى جانب تسهيلات خاصة بمنطقة خليج حيفا والجولان المحتل، فيما يحصل سكان المنطقة التي تعرف بـ"خط المواجهة"، في إشارة إلى المنطقة الحدودية مع لبنان، على الحد الأقصى من التسهيلات.

وتشمل التسهيلات العامة، أولًا، اعتماد آلية 40%-60% بين علامة الامتحان وعلامة "الماغين"؛ وهي العلامة السنوية المدرسية التي تمنحها المدرسة للطالب. وبحسب القرار، سيتم في جميع الحالات اختيار طريقة الاحتساب التي تمنح الطالب العلامة الأعلى من بين علامتي الامتحانين.

كما تقرر اعتماد "شبكة أمان" قطرية لامتحانات البجروت، بحيث إذا ظهر فرق بين المعدل القطري الحالي والمعدل متعدد السنوات، فسيُمنح "فاكتور" لمعالجة هذا الفارق.

وتشمل التسهيلات العامة أيضًا إتاحة إجراء امتحان داخلي (مدرسي) واحد بدلًا من امتحان وزارة التعليم في أحد المواضيع الإنسانية. وتشمل هذه المواد: التاريخ والمدنيات لجميع القطاعات، والأدب في القطاع اليهودي.

وشددت الوزارة على أن المواد الأساسية ستبقى خاضعة لامتحانات خارجية (وزارية) إلزامية، وهي: الإنجليزية، اللغة، الرياضيات، والتوراة للمجتمع اليهودي، والعبرية للمجتمع غير اليهودي.

كما أوضحت أن امتحان اللغة العبرية في المجتمع العربي لا يشمله خيار الامتحان الداخلي (المدرسي)، ويظل ضمن الامتحانات الخارجية الرسمية التي تعدها وتدققها الوزارة.

وفي ما يتعلق بآلية الأوزان، أوضحت الوزارة أن المواد التي كانت تُحتسب فيها علامة الامتحان بنسبة 70% وعلامة "الماغين" بنسبة 30%، ستصبح فيها علامة الامتحان 60% و"الماغين" 40%، مع مقارنة النتيجتين واختيار الأعلى بينهما.

أما المواد التي كانت تُحتسب بنسبة 50% لامتحان البجروت و50% لـ"الماغين"، فسيجري تعديلها بحيث تُحتسب العلامة الأدنى بنسبة 40% والعلامة الأعلى بنسبة 60%. وفي مادة علوم الحاسوب، خُفضت علامة الحد الأدنى المطلوبة في الامتحان من 55 إلى 45.

أما في منطقة خليج حيفا وجنوب الجولان السوري المحتل، فقد أقرت الوزارة تسهيلات أوسع، تشمل إمكانية إجراء امتحانين داخليين بدلًا من امتحانين خارجيين في مادتين من المواد الإنسانية.

كما تقرر إضافة 5% إلى العلامة في مادة العبرية في الوحدات الإلزامية، وإضافة 5% إلى العلامة في جميع امتحانات البجروت لمواد التخصص، إلى جانب اعتماد التقييم الداخلي لمكونات المختبر في مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء.

وفي المنطقة الحدودية مع لبنان، أقرت الوزارة تسهيلات أكبر، تشمل نموذجًا ملائمًا في الرياضيات يتيح للطلاب الإجابة على عدد أقل من الأسئلة، ونموذجًا ملائمًا في اللغة الأم يكون أبسط ومتكيفًا مع التحديات الناجمة عن الوضع الأمني.

كما أتاحت إجراء امتحانين داخليين في مادتين من المواد الإنسانية، مع التأكيد مجددًا على أن امتحان مادة اللغة العبرية لغير اليهود سيظل ضمن الامتحانات الخارجية.

كذلك تقرر إضافة 10% إلى العلامة في مادتي "التوراة" والعبرية في الوحدات الإلزامية، وإضافة 10% إلى العلامة في جميع الامتحانات الخارجية لمواد التخصص، إلى جانب تنفيذ مكونات المختبر في الفيزياء والكيمياء والأحياء بشكل داخلي.