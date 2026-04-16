رفض تسوية مع بلدية حيفا: مؤسسات حقوقية تتمسك بحماية عمل الصحافيين العرب

قدّمت مؤسسات حقوقية وإعلامية، اليوم الخميس، ردًا إلى محكمة الشؤون الإدارية في حيفا، رفضت فيه مقترح التسوية مع بلدية حيفا، على خلفية ما وصفته بتدخلات غير قانونية في عمل الصحافيين العرب خلال تغطيتهم لأحداث الحرب في المدينة.

وأكدت الجهات الملتمسة، وهي مركز عدالة، مركز مساواة، ومركز إعلام، أن البلدية والشرطة تفتقران لأي صلاحية قانونية للتدخل في العمل الصحافي أو تقييده، مشددة على أن الإطار القانوني الناظم يقتصر على قواعد الرقابة العسكرية فقط. كما طالبت بضم موقف الرقابة العسكرية إلى ملف القضية، للتحقق من ادعاءات البلدية بشأن حصولها على صلاحيات من جهات أمنية.

وشددت المحامية هديل أبو صالح على أن حرية التعبير والصحافة ومزاولة المهنة حقوق دستورية لا تقبل المساومة، معتبرة أن أي محاولة لتنظيم عمل الصحافيين عبر البلدية تشكل سابقة خطيرة تهدف إلى شرعنة تدخلات غير قانونية.

ويأتي هذا التطور في أعقاب التماس قُدّم الشهر الماضي، إثر سلسلة انتهاكات بحق صحافيين عرب في حيفا، شملت منعهم من التغطية وتهديدهم بالعقوبات، رغم التزامهم بالقانون، وسط تأكيد المؤسسات استمرارها في المسار القضائي حتى ضمان حماية كاملة لعمل الصحافيين.