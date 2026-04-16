رفض لمخطط "التسويات" في النقب: حلقة إضافية في مسار التضييق على المجتمع العربي

أعلنت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ومنتدى السلطات المحلية العربية في النقب، اليوم الخميس، عن رفضها المطلق لمخطط "التسويات" الذي أقرّه مؤخرًا "مجلس أراضي إسرائيل"، معتبرة أنه امتداد لسياسات "التركيز" الهادفة إلى إعادة تشكيل الوجود العربي البدوي في النقب جغرافيًا وديمغرافيًا.

وقالت الهيئات في بيان مشترك إن المخطط "لا يمكن فصله عن السياسات الحكومية المتواصلة في النقب"، مضيفة أنه يشكّل "حلقة إضافية في مسار التضييق على المجتمع البدوي ودفعه نحو التهجير القسري وفقدان الأرض عبر أدوات قانونية ظاهرية تمس الحقوق الأساسية في الأرض والمسكن والكرامة".

وأكدت رفضها الكامل للمخطط ولكل ما يرتبط بسياسات "التركيز والإقصاء"، مع التمسك بالحقوق التاريخية والقانونية في الأرض والمسكن، ورفض أي محاولات لفرض التنازل أو خلق واقع قسري جديد.

ودعت الهيئات أبناء المجتمع العربي في النقب إلى تعزيز التماسك الداخلي، واحترام الملكيات المتبادلة، وتجنب أي صراعات داخلية قد تُستغل لتمرير هذه المخططات.

كما شددت على ضرورة مواجهة السياسات المطروحة على عدة مستويات، من بينها التصدي القانوني أمام المحاكم، وتصعيد النضال الشعبي المنظم، وممارسة ضغط سياسي لتغيير السياسات القائمة.

ودعت أيضًا الأحزاب والقوى السياسية العربية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية، والعمل على توحيد الصفوف وبناء رؤية سياسية مشتركة قادرة على إحداث تغيير حقيقي.

واختتم البيان بالتأكيد أن "التغيير ممكن إذا توفرت الإرادة ووحدة الموقف"، محذرًا من استمرار سياسات "تفرض واقعًا قسريًا أو تنتقص من الحقوق".