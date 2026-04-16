قتيل في تل السبع

قُتل شاب (24 عامًا) من تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الخميس، متأثرًا بجروح حرجة أُصيب بها جرّاء تعرضه للطعن في حادثة عنف وقعت داخل البلدة.

وبحسب المعطيات، نُقل المصاب إلى عيادة محلية وهو في حالة حرجة جدًا، حيث قدمت له طواقم الإسعاف عمليات إنعاش متقدمة، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى "سوروكا"، وهناك أُعلن عن وفاته لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وأفادت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، حيث وصلت قواتها إلى المكان وشرعت بعمليات تمشيط وجمع الأدلة، إلى جانب تنفيذ إجراءات بحثًا عن مشتبهين، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن خلفية الحادث جنائية.