إصابات بينها حرجة وخطيرة في حادثين منفصلين قرب الطيبة والزرازير

أصيب شابان وفتى (12 عاما) بجراح حرجة وخطيرة من جراء حادثين منفصلين، أحدهما بين مركبتين قرب مدينة الطيبة والآخر جراء انقلاب دباب (تراكتورون) قرب بلدة الزرازير في الشمال، مساء الجمعة.

وعلى شارع 444 قرب مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، أصيب شابان، في العشرينيات من عمريهما، بجراح حرجة وخطيرة جراء وقوع حادث طرق بين مركبتين.

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن أحد المصابين كان بحالة حرجة وقدمت له عمليات الإنعاش، بينما الآخر وصفت حالته بالخطيرة وعانى من إصابات في الصدر وأطراف جسده السفلية.

وقال المضمدان محمد عازم ومحمد مصاروة، إن "الحديث يدور عن حادث طرق صعب بين مركبتين، إذ رأينا شابا على جانب الشارع وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانى من إصابات بالغة الخطورة في جسده، وشاب آخر كان بوعيه وأصيب بجراح خطيرة. قدمنا لهما العلاجات الأولية المنقذة للحياة ثم نقلناهما إلى المستشفى ونحن نصارع على حياتهما".

وفي الزرازير، أصيب فتى (12 عاما) بجراح وصفت بالحرجة جراء انقلاب دباب (تراكتورون) في منطقة مفتوحة قرب البلدة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للفتى، الذي عانى من إصابة حرجة في الرأس، ثم جرى نقله إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وقال مضمد من الطاقم الطبي، إن "الفتى كان على الأرض وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانى من إصابات بالغة الخطورة في جسده بينما كان يستقل تراكتورون. قدمنا علاجات أولية منقذة للحياة تضمنت عمليات إنعاش متواصلة ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة حرجة ونصارع على حياته".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادثين المنفصلين.