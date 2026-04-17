كفر قرع: مصابان بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أصيب شابان، في الثلاثينيات من عمريهما، بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة كفر قرع بمنطقة وادي عارة، فجر اليوم الجمعة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن جناة أطلقوا النار على مقهى في المدينة، ما أسفر عن إصابة الشابين. وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لهما ثم جرى نقلهما إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي، إنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا شابين وهما فاقدا الوعي بعد إصابتهما بحادثة عنف. عانيا من إصابات اخترقت جسديهما وقد بدأنا بتقديم العلاجات الأولية لهما تضمنت تضميد ووقف النزيف، ثم نقلناهما إلى المستشفى وهما بحالة خطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها؛ من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب وردع الجريمة المستفحلة.