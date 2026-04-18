مصاب بحالة خطيرة بكفر قاسم وآخر من الداخل في قلقيلية في جريمتي إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بكفر قاسم عن إصابة شاب بجراح وصفت بالخطيرة وغير المستقرة، فيما أصيب رجل آخر من الداخل بجريمة إطلاق نار في مدينة قلقيلية بالضفة.

من مكان الجريمة في كفر قاسم

أصيب شاب (25 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة كفر قاسم، فيما أصيب رجل آخر من إحدى البلدات في المجتمع العربي بجريمة أخرى ارتكبت بمدينة قلقيلية بالضفة ووصفت حالته بالخطيرة؛ ليل السبت - الأحد.

وفي كفر قاسم، أفادت "نجمة داود الحمراء" بأن طاقمها قدم العلاجات الأولية للمصاب الذي كان بوعي غير كامل وعانى من إصابات اخترقت جسده، ثم جرى نقله إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج.

من مكان الجريمة في كفر قاسم pic.twitter.com/93ov7EagZa — موقع عرب 48 (@arab48website) April 18, 2026

وقال براميديك ومضمد من الطاقم الطبي، إنه "كان تجمهر كبير في المكان ورأينا شابا بوعي غير كامل وعانى من إصابات اخترقت جسده. قدمنا له علاجات منقذة للحياة ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة غير مستقرة".

وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ من دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة.

وفي قلقيلية، أظهر توثيق مصور، تعرض رجل لإطلاق نار بينما كان يقف بجانب أحد المحال التجارية، عندما وصلت مركبة إلى جانبه وأطلق أحد مستقليها النار نحوه.

مشهد من كاميرا وثقت الجريمة بقلقيلية عند وقوعها (شاشة)

ووصل عدد من أهالي قلقيلية إلى المكان وقدموا المساعدة للمصاب، قبل وصول طواقم الإسعاف التي قامت بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة الفلسطينية التحقيق في ملابسات وخلفية الجريمة، في وقت لم تعرف هوية المصاب بعد.