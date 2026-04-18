مصرع شابة من شفاعمرو جراء انقلاب مركبة رباعية الدفع قرب الناصرة

لقيت الشابة هزار عزات تركي (19 عاما) من مدينة شفاعمرو مصرعها جراء تعرضها لحادث انقلاب مركبة رباعية الدفع في منطقة حرشية قرب مدينة الناصرة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الفقيدة تعرضت لحادث بينما كانت في مسار بالطبيعة في صفورية، نجم عن انقلاب المركبة التي استقلتها.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للشابة التي عانت من جراح حرجة في الرأس، ثم نقلت إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة وهناك أقر الطاقم الطبي وفاتها بعد فشل محاولات الإبقاء على حياتها.

وقال مضمدان من الطاقم الطبي، إنه "رأينا شابة على الأرض وهي فاقدة للوعي وبلا نبض أو تنفس وكانت تعاني من إصابات خطيرة في جسدها، إذ قدمنا لها العلاجات الأولية المنقذة للحياة بضمنها عمليات إنعاش متواصلة، ثم نقلناها إلى المستشفى وهي بحالة حرجة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.