إصابة مسنّة (80 عاما) بجراح خطيرة في قلنسوة إثر تعرضها لجريمة عنف

أُصيبت، مساء اليوم الأحد، امرأة مسّنة (نحو 80 عامًا) بجراح خطيرة، جرّاء حادثة عنف وقعت في مدينة قلنسوة.

وأفاد بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء بأن بلاغًا وصل إلى مركز الطوارئ 101 عند الساعة 18:58، حول مصابة نتيجة جريمة عنف.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان، وقدّمت العلاج الأولي للمصابة، قبل نقلها إلى مستشفى بيلنسون، وهي في حالة خطيرة، فاقدة للوعي.

وقال المسعف إن الطاقم عثر على المصابة وهي تعاني من إصابات بالغة، ودون وعي، ما استدعى تقديم علاج فوري شمل التخدير والتنفس الاصطناعي، قبل نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى.

وتأتي هذه الجريمة في ظلّ تصاعد جرائم العنف في المجتمع العربي، وسط مطالبات متكررة باتخاذ خطوات جدية للحد من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمان الشخصي، في ظل اتهامات متواصلة بتقاعس الشرطة وإهمال السلطات في مواجهة العنف والحدّ من انتشاره.