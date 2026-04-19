تثبيت الاعتقال الإداري لشاب من الجليل لمدة 6 أشهر

ثبّتت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأحد، قرار الاعتقال الإداري الصادر عن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بحق الشاب علاء خطيب (22 عامًا) من إحدى بلدات الجليل، شمالي البلاد، لمدة ستة أشهر، على خلفية شبهات أمنية.

وقال المحامي من طاقم الدفاع عن خطيب، خليل رائد بياضي، إن "الشاب صلاح خطيب معتقل منذ 23 شباط/ فبراير الماضي، على خلفية شبهات أمنية نسبت إليه من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك). وقد تم تمديد اعتقاله لمدة 30 يومًا، وخلال هذه الفترة نفى جميع الشبهات الموجّهة إليه، دون أن تتمكن الجهات المختصة من بلورة لائحة اتهام تثبت ضلوعه في نشاطات أمنية تمسّ بأمن الدولة".

للتفاصيل:… pic.twitter.com/3AEEseR6rD — موقع عرب 48 (@arab48website) April 19, 2026

وأضاف أنه "بعد انتهاء فترة التوقيف الأولى، تقرر تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر. واليوم، وبعد عدة جلسات عُقدت في المحكمة المركزية في حيفا، أصدر القاضي قرارًا يقضي بتمديد اعتقاله الإداري لستة أشهر إضافية، مع المصادقة على قرار وزير الأمن، يسرائيل كاتس".

وأكد بياضي: "نحن عازمون على تقديم استئناف إلى المحكمة العليا على هذا القرار، خاصة أننا نرى فيه العديد من الثغرات والمعطيات غير الدقيقة، وذلك بعد مراجعة جميع المواد التي عُرضت خلال جلسات المحكمة الأخيرة، وقد أشرنا خلالها إلى نقاط جوهرية".

وقال المحامي من طاقم الدفاع عن خطيب، ماهر تلحمي، إن "من بين الادعاءات والشبهات التي وُجهت إلى خطيب، أن الشاب قدّم بيعة لتنظيم داعش، وأن معتقلًا آخر أفاد بأنه عرض عليه تنفيذ عملية استشهادية. إلا أن المواد التي حصلنا عليها تُظهر أن هذه المزاعم غير جدية، وأن ما جرى كان عبارة عن مقطع فيديو صُوّر بهدف إرساله لفتاة كانت على علاقة به، وليس له أي بُعد تنظيمي أو أمني".

وتابع أن "الشاب الآخر الذي أدلى بهذه الإفادة تراجع عن أقواله خلال التحقيق، ونفى ما نُسب إلى خطيب بخصوص الحديث عن تنفيذ عملية. ورغم ذلك، أشار القاضي في قراره إلى أنه، وعلى الرغم من معقولية ما طرحناه، إلا أنه اعتمد على مواد سرية، من بينها لقاء مع أحد عناصر المخابرات، لتبرير تمديد الاعتقال. وهذا ما نراه إجراءً غير عادل إطلاقًا، خاصة في ظل غياب أدلة علنية واضحة".

وعن المعتقل خطيب، قال تلحمي: "نحن نتحدث عن شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، لا سجل جنائي له، وكان من المقرر أن يتزوج خلال شهر أيار/ مايو المقبل. ومع ذلك، اعتبر القاضي أن هناك خطرًا فوريًا من جانبه، وهو ادعاء نرفضه جملة وتفصيلًا. وعليه، سنمضي قدمًا في استئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا، على أمل إنصافه ووضع حد لهذا الإجراء".

الاعتقال الإداري

الاعتقال الإداري في إسرائيل هو إجراء "قانوني" يُتيح للسلطات احتجاز أشخاص دون توجيه لائحة اتهام أو إجراء محاكمة، استنادًا إلى معلومات سرّية تقول إنها تتعلق بـ"أسباب أمنية". ويستند هذا الإجراء إلى أنظمة الطوارئ الموروثة من فترة الانتداب البريطاني، ولاحقًا إلى أوامر عسكرية تُطبّق بشكل أساسي في الضفة الغربية.

يُصدر أمر الاعتقال الإداري عادةً عن وزير الأمن أو عبر أوامر عسكرية، وتكون مدته غالبًا حتى ستة أشهر، مع إمكانية تجديده مرات متتالية، ما قد يؤدي إلى احتجاز أشخاص لفترات طويلة دون محاكمة. ويخضع القرار لمراجعة قضائية شكلية أمام المحاكم، التي تعتمد بدورها على مواد سرّية لا يُكشف عنها للمعتقل أو لمحاميه.

تدعي السلطات الإسرائيلية أن هذا الإجراء يُستخدم كوسيلة وقائية لمنع هجمات محتملة عندما لا يمكن تقديم أدلة علنية أمام المحكمة. في المقابل، تنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية هذه السياسة، معتبرة أنها تنتهك مبادئ المحاكمة العادلة والحقوق الأساسية، بسبب غياب الشفافية وصعوبة الطعن في الأدلة.

ويُعدّ الاعتقال الإداري من القضايا الخلافية البارزة في السياق السياسي والقانوني، خصوصًا مع استخدامه المتكرر بحق فلسطينيين، ما يجعله محور انتقادات مستمرة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان.