لوائح اتهام ضد 4 شبان في جريمة قتل غازي إبريق بأبو سنان

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الأحد، لوائح اتهام بحق أربعة شبان، على خلفية ضلوعهم في جريمة قتل الشاب غازي إبريق (26 عامًا) في بلدة أبو سنان، بعد نحو شهر من وقوع الجريمة.

وأفادت الشرطة، في بيان صدر عنها، بأنها نجحت في "فكّ لغز الجريمة"، مشيرة إلى أن "الضحية تعرّض لإطلاق نار بينما كان داخل مركبته، وذلك على خلفية نزاع جنائي".

ووفق تفاصيل التحقيق، فإن "المشتبه المركزي وصل إلى مكان الحادث سيرًا على الأقدام، ونفّذ عملية إطلاق النار قبل أن يلوذ بالفرار".

وأضافت الشرطة أنه "جرى توقيف جميع الضالعين في القضية، حيث قدّمت النيابة لوائح اتهام بحقهم، إلى جانب طلب إبقائهم رهن التوقيف حتى انتهاء الإجراءات القضائية".