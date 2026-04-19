"أراضي الطيبة في خطر": تحرك شعبي لمواجهة مخططات المصادرة والتجريف

في ظلّ تصاعد المخاطر التي تهدد ما تبقّى من أراضي مدينة الطيبة، وتحديدًا في أعقاب مخطط "76 أ" ومشروع شارع 444 الالتفافي، عقدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن، ولجنة الفلاحين، ولجنة شارع 444، مساء أمس السبت، جلسة موسّعة خُصصت لبحث آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بهذه المخططات.

ووفقا للجنة الشعبية فإنه تشمل هذه المشاريع، بحسب ما طُرح في الجلسة، إقامة مكب ومجمّع للركام والحاويات ضمن مخطط "76 أ"، إلى جانب مشروع الشارع الالتفافي 444، وهي مخططات من شأنها، في حال تنفيذها، مصادرة نحو 2100 دونم من أراضي الطيبة، فضلًا عن ما قد تسببه من أضرار بيئية وصحية جسيمة، وتفاقم أزمة السير، وانعكاسات اقتصادية سلبية على المدينة والمنطقة.

وجاء هذا الاجتماع عقب جلسة عُقدت بين المجلس القطري للتخطيط والبناء وبلدية الطيبة، جرى خلالها بحث مخطط "76 أ"، فيما تم تأجيل النقاش حول مخطط شارع 444.

وأكدت اللجنة أنه "بعد عرض التقارير المهنية من قبل أعضاء اللجان حول خطورة هذه المخططات وتداعياتها، تم إقرار سلسلة من الخطوات العملية لمواجهتها، أبرزها:

العمل المكثّف وبالتنسيق مع بلدية الطيبة لإعداد وتجهيز كافة المستندات المهنية المطلوبة لمواجهة لجنة التخطيط القطرية، بما يشمل تقارير بيئية ومرورية واقتصادية تُعدّ من قبل مختصين في هذه المجالات.

التوجه إلى أعضاء الكنيست، وخاصة النواب العرب، ودعوتهم إلى زيارة ميدانية للاطلاع على خطورة المخططات، والعمل على تفعيل الضغط السياسي والبرلماني على الجهات الحكومية المختصة.

إطلاق حملة إعلامية محلية وقطرية لتسليط الضوء على خطورة هذه المشاريع، بالتعاون مع جهات إعلامية ومهنية متخصصة.

الشروع في تحرّك شعبي وجماهيري منظم، يشمل تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية داخل الطيبة وخارجها، إضافة إلى إقامة خيمة اعتصام بمحاذاة شارع 444، قرب المدخل الجنوبي لشارع محمود درويش".

وشددت على "إن حماية ما تبقى من أراضينا مسؤولية جماعية مشتركة، ولن تكون إلا عبر نضال شعبي واعٍ، موحّد، ومسؤول. وعليه، ندعوكم إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في الفعاليات الشعبية القادمة، فصوتكم وحضوركم يشكّلان الركيزة الأساسية في حماية الأرض وصون مستقبل الأجيال القادمة".

من جهتها، أكدت بلدية الطيبة بأنه "نعمل على عدة جبهات بالتوازي خلال هذه الفترة، حيث تُجند كافة الطواقم المهنية، المستشارين بشتى المجالات والإمكانيات، وذلك إلى جانب تجنيد مستشارين خارجيين وأعضاء كنيست، للتصدي للمخططات التي تستهدف أراضي المدينة".