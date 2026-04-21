بحث المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، خلال جلسة مع مجلس واحة الصحراء وأولياء أمور، تداعيات الخلاف مع وزارة التربية والتعليم حول طلاب القرى غير المعترف بها، مؤكدًا دعمه لقرارات الأهالي ورفضه تعطيل الدراسة أو إقامة سلطة تعليمية خاصة.

شارك المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في جلسة عقدها مجلس واحة الصحراء، بمشاركة أولياء أمور، لبحث تداعيات الخلاف القائم مع وزارة التربية والتعليم بشأن طلاب القرى غير المعترف بها، والاستماع إلى مواقف الأهالي.

وأكد رئيس المجلس، عطية الأعسم، إلى جانب الطاقم المهني، أمس الإثنين، التزام المجلس باحترام قرارات أولياء الأمور وتبنيها، انطلاقًا من حقهم في تقرير المسار التعليمي لأبنائهم، وبما يخدم مصلحة الطلاب.

وفيما يتعلق بالدعوات إلى الإضراب، عبّر المجلس عن معارضته لتعطيل الدراسة، محذرًا من انعكاسات ذلك على سير العملية التعليمية، خاصة في ظل النقص القائم في أيام التدريس.

كما شدد المجلس على رفضه القاطع لأي مخطط لإقامة سلطة تعليمية خاصة بعرب النقب، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحقوق طلاب القرى غير المعترف بها أو التأثير على مستقبلهم التعليمي.