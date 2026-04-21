جريمة مزدوجة: مقتل شاب من مجد الكروم وخطيبته من باقة الغربية بإطلاق نار

قُتل الشاب عدي فرج شعبان (24 عاما) من بلدة مجد الكروم، وخطيبته سوار عباس (21 عاما) من مدينة باقة الغربية، في جريمة إطلاق نار في بلدة يركا بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء؛ لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 87 قتيلا.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف) بأنه "عند الساعة 15:27 تم تلقي بلاغ في مركز الطوارئ 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة آشر حول مصابين جراء حادث عنف في بلدة يركا. وبعد إجراء الفحوصات الطبية، قام المسعفون والمضمدون في نجمة داود الحمراء بإقرار وفاة شابة تبلغ من العمر 21 عامًا وشاب، إثر إصابات نافذة".

الضحيتان سوار عباس وخطيبها عدي شعبان

وقال أحد المسعفين إن "الحديث عن مشهد صعب، مصابان من حادث عنف، شابة وشاب. عندما وصلنا إلى المكان كانا فاقدين للوعي ولا توجد عليهما علامات حياة. أجرينا فحوصات طبية، لكن للأسف كانت إصاباتهما حرجة للغاية واضطررنا لإقرار وفاتهما في المكان".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

87 قتيلا وقتيلة منذ بدء العام

ومع هذه الجريمة المزدوجة، تصل حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري إلى 87 قتيلًا، في حين لم تحلّ الشرطة سوى ملفات 8 جرائم، وسط انتقادات متواصلة بشأن عجزها عن توفير الأمن للمواطنين العرب، والتواطؤ مع منظمات الإجرام.

ومنذ مطلع نيسان/ أبريل الجاري، قُتل 13 شخصا، فيما تشمل الحصيلة الإجمالية 8 نساء. وقُتل ثلاثة شبان برصاص الشرطة، إلى جانب ثلاثة فتيان دون سن 18 عامًا، من دون أن تشمل هذه المعطيات مدينة القدس المحتلة.

ويأتي ذلك على خلفية تصاعد غير مسبوق في معدلات الجريمة، وسط مطالبات متكررة للسلطات الإسرائيلية باتخاذ خطوات جدية لمكافحة الجريمة المنظمة، والحدّ من انتشار السلاح، علما بأن عام 2025 كان قدسجّل حصيلة قياسية، بلغت 252 قتيلًا عربيًا.