إحياء الذكرى الـ78 للنكبة في أراضي الـ48 وسط قيود إسرائيلية ومسيرات ميدانية ورقمية

يحيي الفلسطينيون في أراضي الـ48، اليوم الأربعاء، الذكرى الثامنة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع إحياء إسرائيل لذكرى قيامها، تحت شعار "يوم استقلالهم يوم نكبتنا"، في ظل إجراءات وقيود فرضتها السلطات الإسرائيلية على الفعاليات الجماهيرية.

وتشهد المناسبة تنظيم مسيرات ونشاطات إحياء في عدد من القرى المهجّرة، إلى جانب دعوات واسعة للمشاركة الشعبية، في وقت أُحبطت فيه المسيرة المركزية الوحدوية التي دأبت جمعية الدفاع عن حقوق المهجّرين على تنظيمها سنويا منذ عام 1998، والتي كان من المقرر إقامتها هذا العام في قرية الدامون المهجّرة.

وبحسب البرنامج المعلن، تنظم فعاليات إحياء النكبة في عدة مواقع مهجّرة، في قرى الدامون، الكويكات، أم الزينات، معلول، مسكة وأراضي الروحة عند الساعة العاشرة، تلتها مسيرات في صفورية، البروة، ياقوق والقديرية عند الحادية عشرة، ثم في لوبية عند الحادية عشرة والنصف، وميعار عند الظهيرة، وصولًا إلى كفر برعم في ساعات العصر.

في المقابل، أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق المهجّرين تنظيم "مسيرة العودة" لهذا العام بصيغة رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، عند الساعة السادسة مساءً، بعد قرار تعليق المسيرة الميدانية نتيجة ما وصفته بقيود صارمة وعراقيل ممنهجة.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن القرار جاء عقب أشهر من التحضيرات، في ظل اشتراطات حدّت من عدد المشاركين وربطت الترخيص بشروط تعجيزية، مؤكدة أن تعليق المسيرة الميدانية لا يمس بالحق التاريخي في العودة.

وشددت على أن النكبة تظل حدثا حيا في الوعي الجمعي الفلسطيني، داعية الجماهير في الداخل والشتات إلى المشاركة الواسعة في الفعالية الرقمية، التي ستتضمن كلمات تمثيلية لجهات ولجان شعبية، إلى جانب فقرات فنية تعكس الرواية الفلسطينية.

الجدول الزمني للفعاليات:

- قرية الدامون المهجّرة الساعة 10:00 صباحا

- قرية الكويكات المهجّرة الساعة 10:00 صباحا

- قرية أم الزينات المهجّرة الساعة 10:00 صباحا

- قرية معلول المهجّرة الساعة 10:00 صباحا

- أراضي الروحة المهجّرة الساعة 10:00 صباحا

- قرية مسكة المهجّرة الساعة 10:00 صباحا

- قرية صفورية المهجّرة الساعة 11:00 صباحا

- قرى ياقوق والقديرية المهجّرة الساعة 11:00 صباحا

- قرية لوبية المهجّرة الساعة 11:30 صباحا

- قرية البروة المهجّرة الساعة 11:00 صباحا

- قرية ميعار المهجّرة الساعة 12:00 ظهرا

- قرية كفر برعم المهجّرة الساعة 16:00 عصرا.