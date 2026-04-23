إصابة شابين أحدهما بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

أُصيب شابان بجروح خطيرة ومتوسطة، اليوم الخميس، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في الشارع الرئيسي بمدينة أم الفحم، في حادثة وقعت بحضور مارة وطلبة مدارس، ما أثار حالة من القلق في المكان.

وقدّمت الطواقم الطبية التابعة لمشفى النور الطبي الإسعافات الأولية للمصابين في المكان، قبل نقلهما إلى مستشفى "هعيمك" في مدينة العفولة لاستكمال العلاج.

ووقعت الجريمة في وقت شهد تواجد مارة وطلبة مدارس بالقرب من الموقع، دون أن تُسجّل إصابات أخرى.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات جريمة إطلاق النار.