إصابة شابين أحدهما بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

أُصيب شابان، اليوم الخميس، بجروح خطيرة ومتوسطة إثر تعرّضهما لإطلاق نار في الشارع الرئيسي بمدينة أم الفحم.
وقدّمت الطواقم الطبية التابعة لمشفى النور الطبي الإسعافات الأولية للمصابين في المكان، قبل نقلهما إلى مستشفى "هعيمك" في مدينة العفولة لاستكمال العلاج.
من موقع جريمة إطلاق النار بأم الفحم وإصابة شابين بجروح خطيرة ومتوسطة
للتفاصيل: https://t.co/fp0dyhanh9 pic.twitter.com/9p5nyKvNG7
ووقعت الجريمة في وقت شهد تواجد مارة وطلبة مدارس بالقرب من الموقع، دون أن تُسجّل إصابات أخرى.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات جريمة إطلاق النار.
