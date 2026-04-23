إقرار وفاة سامر سرحان من مجد الكروم متأثرا بإصابته في حادث عمل

تُوفي في المركز الطبي للجليل اليوم، الخميس، سامر وليد سرحان (46 عاما) من قرية مجد الكروم إثر حادث عمل تعرض له قبل أيام.

وكان الفقيد سرحان قد تعرض، يوم الخميس الماضي، للسقوط من علو يُقدّر بنحو أربعة أمتار خلال عمله في ورشة بناء، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة الخطورة في الرأس، نُقل على إثرها إلى المركز الطبي للجليل في مدينة نهريا، وبقي فيه للعلاج إلى أن أقر الأطباء وفاته اليوم.

ونعت عائلة سرحان ابنها الفقيد عن عمر ناهز 46 عاما، وسيُشيع جثمانه غدًا بعد صلاة الجمعة مباشرة. وفتحت العائلة بيت عزاء للرجال قبل الجنازة في منزل العائلة شارع النبعة (فرحات)، وبعد الجنازة في مسجد محمد الفاتح.

مصرع 21 عاملًا وإصابة 177 آخرين بجروح متفاوتة منذ مطلع العام

وفقًا للمعطيات والإحصاءات المتوفّرة، لقي 21 عاملًا مصارعهم، وأصيب 177 آخرين بجروح متفاوتة، جرّاء حوادث عمل مختلفة وقعت في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، في ظل استمرار الإهمال وغياب الرقابة الرسمية على شروط السلامة المهنية.

وتُظهر المعطيات السنوية أن عام 2025 شهد مصرع 81 عاملًا وإصابة 734 آخرين بجروح متفاوتة، من بينهم 628 إصابة وُصفت بالخطيرة أو المتوسطة. وقد خلّفت هذه الإصابات آثارًا جسيمة على حياة المصابين وعائلاتهم، سواء على الصعيد الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

وبحسب الإحصاءات، تتركّز غالبية حوادث العمل في السقوط من علو، إلى جانب حوادث المركبات داخل مواقع العمل، في ظل تقاعس الحكومة عن فرض رقابة فعلية وتشديد تطبيق معايير السلامة، واستمرار التساهل مع شركات ومقاولين يقدّمون تعظيم الأرباح على حساب حياة العمال وصحتهم.

وتشير الجهات المعنية إلى أن العمال، الذين يُشكّلون "الحلقة الأضعف" في سوق العمل، هم الفئة الأكثر تضررًا من هذه الحوادث، في ظل غياب بيئة عمل آمنة تحترم شروط السلامة المهنية، وتخاذل الجهات المسؤولة عن حماية حقوقهم وضمان سلامتهم.

