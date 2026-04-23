السلطات الإسرائيلية تُبعد الشاب حذيفة أبو هاني من رهط عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر

أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارًا يقضي بإبعاد الشاب حذيفة حسين أبو هاني، من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، عن المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، لمدة ستة أشهر، في خطوة تأتي ضمن سياسة الإبعاد المتكررة بحق ناشطين ومرابطين في المسجد.

وقال حذيفة أبو هاني لـ"عرب 48" إن "أحد أفراد الشرطة كان قد أوقفني قبل نحو أسبوعين عند أحد أبواب المسجد الأقصى، وأبلغني بإبعادي عن المسجد ليوم واحد، ثم أُبلغت لاحقًا بقرار إبعادي لأسبوع، وصباح اليوم أبلغوني بقرار إبعادي عن الأقصى لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد".

ووفق القرار يُمنع أبو هاني من دخول المسجد الأقصى أو الاقتراب من ساحاته طوال مدة الإبعاد المحددة، منذ 9 نيسان/ أبريل 2026 ولغاية 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، مع الإشارة إلى أن قرارات مشابهة قد صدرت بحقه في فترات سابقة.

وتُعد سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى من الإجراءات التي تلجأ إليها السلطات الإسرائيلية بشكل متكرر بحق شخصيات مقدسية وناشطين، وتصل في بعض الحالات إلى عدة أشهر قابلة للتمديد.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر في القدس والمسجد الأقصى، واستمرار القيود المفروضة على دخول المصلين والمرابطين إلى المسجد.