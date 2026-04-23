لائحة اتهام بجريمة قتل زيد أمارة  من كفر كنا

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام خطيرة ضد تامر عواودة من كفر كنا، تتهمه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد في ظروف مشددة، على خلفية مقتل المرحوم زيد أمارة في عيلوط أواخر عام 2025.

قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الخميس، ضد تامر عواودة (40 عامًا) من بلدة كفر كنا، نسبت إليه "ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد في ظروف مشددة، وذلك على خلفية مقتل المرحوم زيد أمارة".

وبحسب لائحة الاتهام التي قدّمتها نيابة لواء الشمال، فإن "أحداث القضية تعود إلى 14.10.2025، حين قُتل علي عواودة، وهو أحد أقارب المتهم، بالقرب من منزل المرحوم زيد أمارة، وقد وُجّهت لاحقًا تهمة القتل إلى نصر أمارة، نجل الضحية".

ضحية الجريمة زيد أمارة

وتشير لائحة الاتهام إلى أن "عواودة، وعلى خلفية هذه الحادثة، قرر الانتقام من زيد أمارة، حيث خطط مع آخرين بشكل مسبق وممنهج لتنفيذ الجريمة، بما في ذلك تركيب جهاز تتبّع على مركبة الضحية قبل نحو ستة أيام من تنفيذ القتل، واستخدام مركبة مسروقة تحمل لوحات ترخيص مزيفة".

وذكرت النيابة في لائحة الاتهام أنه "في مساء 25.12.2025، قام المتهمون بتتبع تحركات زيد أمارة عبر جهاز التتبع المثبّت في سيارته، أثناء تنقلهم بالمركبة المسروقة. وعند وصول المرحوم إلى دوّار مدخل عيلوط، تم إغلاق طريقه، ثم ترجل عدد من الأشخاص من المركبة وأطلقوا النار عليه بشكل مكثف، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وبعد تنفيذ الجريمة، فرّ المنفذون إلى بلدة كفر كنا، حيث قاموا بإحراق المركبة المسروقة داخل البلدة لإخفاء الأدلة".

وتنسب النيابة العامة إلى تامر عواودة "ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار في ظروف مشددة، وحيازة ونقل سلاح دون ترخيص، وحيازة ممتلكات متحصلة من جريمة، واستخدام مركبة دون إذن"، مطالبةً بإبقائه موقوفًا حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه.