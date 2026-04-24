مقتل شاب طعنًا في بئر السبع

مقتل شاب (19 عامًا) طعنًا خلال شجار في بئر السبع؛ ارتفاع حصيلة قتلى الجريمة في المجتمع العربي إلى 91 منذ مطلع العام، وسط تصاعد غير مسبوق للعنف وانتقادات لتقاعس الشرطة.

قُتل شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، اليوم الجمعة، إثر تعرضه للطعن خلال شجار وقع في مدينة بئر السبع، بعد أن أُصيب بجروح وُصفت بالخطيرة.

ونُقل المصاب إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا، وسط ترجيحات بأن الخلفية جنائية.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد اندلع شجار عنيف تخلله استخدام أداة حادة، ما أسفر عن إصابة الشاب بجروح بالغة.

وقالت الشرطة إنها باشرت عمليات تمشيط في محيط المكان وجمع الأدلة، بالتوازي مع التحقيق في ملابسات الجريمة ومحاولة تحديد هوية المشتبه بهم، دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات حتى الآن.

يأتي ذلك في ظل تصاعد غير مسبوق بجرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 91 قتيلًا، في أعقاب جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة عسفيا، ليل الخميس – الجمعة، وراح ضحيتها مجد الشيخ، في الخمسينات من عمره.

وتُظهر الأرقام أن نحو 86 من الضحايا قُتلوا بإطلاق نار، إلى جانب جرائم طعن، فيما قُتلت امرأة حرقًا داخل مركبة، كما أن نحو 45 من القتلى هم دون سن الثلاثين، بينهم 8 نساء، في حين قُتل 3 آخرون برصاص الشرطة، دون احتسابهم ضمن حصيلة جرائم القتل.

وتعكس هذه المعطيات ارتفاعًا بنسبة تقارب 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سُجّل خلالها 77 قتيلًا، ما يشير إلى اتساع دائرة العنف وتزايد وتيرته، في ظل انتشار السلاح واستمرار الجرائم على خلفيات جنائية.

ويأتي ذلك في ظل تقاعس الشرطة عن مواجهة الجريمة المنظمة، حيث لم تُحل سوى نسبة محدودة من ملفات القتل، مقابل غياب خطوات ردع فعالة، ما يعزز حالة انعدام الأمن ويكرّس واقعًا متفاقمًا من العنف داخل المجتمع العربي.