إصابة فتى وشاب بجراح خطيرة في جريمتي إطلاق نار برهط وجسر الزرقاء

أُصيب فتى وشاب بجراح خطيرة في جريمتي إطلاق نار برهط وجسر الزرقاء، صباح اليوم الأحد، فيما لا تزال ملابسات الجريمتين قيد الفحص والتحقيق.

أُصيب فتى (16 عامًا)، صباح اليوم الأحد، بجراح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء.

ووفق بيان صادر عن طواقم الإسعاف، فقد ورد بلاغ عند الساعة 06:40 إلى مركز الطوارئ 101، يفيد بإصابة فتى في ظروف عنيفة. وعلى الفور، هرعت الطواقم الطبية إلى المكان وقدّمت الإسعافات الأولية للمصاب، الذي تبيّن أنه يعاني من إصابة نافذة وخطيرة.

وجرى نقل الفتى إلى مستشفى "هليل يافه" لاستكمال العلاج، فيما لم تُعرف بعد ملابسات الجريمة.

إصابة شاب بجراح خطيرة في رهط

أُصيب شاب (25 عامًا) بجراح خطيرة، صباح اليوم الأحد، جراء تعرضه لإصابات نافذة في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" إن بلاغًا ورد عند الساعة 05:57 إلى مركز الطوارئ 101 في منطقة النقب، حول رجل مصاب نُقل إلى نقطة إسعاف محلية في المدينة، حيث باشرت الطواقم الطبية بتقديم العلاج الأولي له.

وأضاف أن المسعفين عملوا على تقديم علاج منقذ للحياة، قبل نقل المصاب إلى مستشفى "سوروكا" وهو في حالة خطيرة وغير مستقرة.

بدوره، قال المسعف مالك أبو عرّار: "وصل المصاب إلى مركز نجمة داود الحمراء وهو يعاني من إصابات نافذة خطيرة في جسده، وقد قدمنا له العلاج اللازم في المكان، ثم جرى نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمتين.