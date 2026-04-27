حيفا: إصابة عامل بجروح خطيرة إثر سقوطه من علو

أُصيب عامل بجروح خطيرة، اليوم، إثر سقوطه من علو خلال عمله في موقع بناء بمدينة حيفا. وقدّمت طواقم الإسعاف التابعة لاتحاد الإنقاذ الإسعافات الأولية للمصاب، قبل نقله إلى مستشفى "رمبام" وهو بحالة خطيرة.

من مكان الحادث في حيفا، اليوم (تصوير "سلطة الإطفاء والإنقاذ")

أُصيب عامل في الخمسين من عمره بجروح خطيرة، اليوم الاثنين، بعد سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بشارع "يهورام غاؤون" في مدينة حيفا.

وأفادت دائرة الإعلام في اتحاد الإنقاذ بأن "طواقم الإسعاف التابعة لها وصلت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب، قبل نقله إلى مستشفى (رمبام) وهو في حالة خطيرة".

وقال المسعفان شيري إسرائيل وليئور فدِيداه إن "العامل سقط من ارتفاع أثناء عمله، وقد تم تخديره ووُصل بأجهزة التنفس الاصطناعي خلال نقله لتلقي العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.