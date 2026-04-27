مصرع شاب من كابول بحادث دراجة نارية قرب يوكنعام

توفي شاب يبلغ 19 عاما من بلدة كابول في ساعات الفجر، عقب حادث ذاتي لدراجته النارية على شارع 77 بالقرب من يوكنعام، ليعلن عن وفاته في المكان، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا لمعرفة ظروف الحادث.

لقي الشاب محمد بلال طه (19 عاما) من بلدة كابول مصرعه فجر اليوم الإثنين، إثر حادث طرق ذاتي بعد انزلاق دراجته النارية على شارع 77 قرب مدينة يوكنعام.

وأفاد متحدث باسم نجمة داود الحمراء أنه في تمام الساعة 00:13 تلقى مركز الطوارئ في منطقة الكرمل بلاغا عن الحادث، حيث وصلت الطواقم الطبية إلى المكان لتجد الشاب فاقدا للوعي ودون علامات حياة، ويعاني من إصابات بالغة، ليتم إعلان وفاته في الموقع بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

المرحوم محمد بلال طه (مواقع التواصل)

وقال أحد المسعفين إن الطاقم تلقى بلاغًا عن سائق دراجة نارية في العشرينات من عمره بعد انزلاق دراجته، وعند الوصول تبين أنه بحالة حرجة جدًا، ولم تكن هناك إمكانية لإنقاذه.

من جانبها، أعلنت الشرطة فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وفي سياق متصل، تعاملت طواقم الإسعاف التابعة لاتحاد الإنقاذ مع حادث طرق ذاتي آخر على شارع 1 قرب القدس، حيث قدمت الإسعافات الأولية لرجل وامرأة (25–35 عاما) وصفت حالتهما بالمتوسطة، إضافة إلى عدد من المصابين بجروح طفيفة.

وقد جرى نقل أحد المصابين إلى مستشفى هداسا هار هتسوفيم لاستكمال العلاج.