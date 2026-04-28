إصابة خطيرة بإطلاق نار في يافا

أُصيب رجل بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في يافا. وباشرت الشرطة التحقيق في الجريمة، حيث ضبطت سلاحًا من نوع M16 في المكان، فيما تشير التقديرات الأولية إلى خلفية جنائية، والملابسات لا تزال قيد الفحص.

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة يافا، الليلة الماضية.

وأعلنت الشرطة بأنها باشرت تحقيقاتها عقب تلقي بلاغ عن جريمة إطلاق نار استهدفت رجلًا (33 عامًا) في يافا، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وهُرعت قوات من الشرطة إلى موقع الجريمة، حيث شرعت بعمليات تمشيط وجمع الأدلة، وخلال ذلك تم ضبط سلاح من نوع M16 إلى جانب مخزن ذخيرة في المكان.

وبحسب المعطيات الأولية، يُرجّح أن تكون خلفية الحادث جنائية، فيما لا تزال ملابسات الواقعة قيد الفحص والتحقيق.