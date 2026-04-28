إصابات بينها 3 حالات خطيرة في حادث دهس بسخنين

أُصيب عدد من المشاة، بينهم ثلاثة بحالة خطيرة، إثر حادث دهس وقع بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مدينة سخنين، فيما باشرت طواقم الإسعاف تقديم العلاج في الموقع.

من مكان الحادث في سخنين، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

وأفادت مصادر محلية أن المصابين طلاب مدرسة ثانوية من سخنين.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" في: تحديث بشأن الحادث في سخنين: "قامت طواقم الإسعاف بتقديم العلاج الطبي وإجلاء 8 مصابين إلى المركز الطبي للجليل في نهريا، وإلى المركز الطبي الشمال (بوريا)، وإلى مستشفى رمبام، بينهم: 3 بحالة خطيرة - فتاة (16 عامًا)، فتاة (17 عامًا)، وفتى (17 عامًا). كما أُصيبت فتاة (15 عامًا) بحالة متوسطة مع إصابات في الأطراف والظهر، إضافة إلى 4 مصابين آخرين بحالة طفيفة".

وذكر المسعفون محمد بيكي، شفاء سيد وأحمد سمر بدارنة من "اتحاد الإنقاذ: "قدمنا إسعافات أولية لـ8 مصابين ومصابات، تم نقلهم لاحقًا إلى المركز الطبي للجليل في نهريا بحالات خطيرة ومتوسطة وطفيفة. الحادث شمل 7 فتيان وفتيات من المشاة الذين تعرضوا للدهس من مركبة، بالإضافة إلى سائقة المركبة (حوالي 75 عامًا) التي عولجت في المكان وحالتها طفيفة".

وأعلنت خدمة "نجمة داود الحمراء" في وقت سابق أن بلاغًا ورد إلى مركز الطوارئ 101 في المنطقة، اليوم، حول حادث دهس تعرّض له عدد من المشاة في سخنين.

وأفادت بأن طواقم الإسعاف هرعت إلى المكان وقدّمت العلاج الطبي لمصابين اثنين وُصفت حالتهما بالخطيرة، فيما لم تتضح بعد ملابسات الحادث.

وأضافت أن الطواقم تواصل عملها في موقع الحادث، على أن تُصدر تحديثات إضافية لاحقًا.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات التحقيق.