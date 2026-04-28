لجنة مهجري الطنطورة تحذر من مخطط إقامة مبادرات سياحية على المقابر الجماعية

تواجه قرية الطنطورة المهجرة مخططا يرمي إلى إقامة منشآت ومنتجعات سياحية جديدة على أراضيها التي تحتضن مقابر جماعية ومقبرة تاريخية، في أعقابه أبرقت رسالة باسم لجنة مهجري القرية تطالب بالامتناع عن إصدار تصاريح بناء قد تتسبب بتدنيس للمقابر الجماعية.

كشف، مؤخرا، عن مخطط لإقامة منشآت ومنتجعات سياحية جديدة على أراضي قرية الطنطورة المهجرة، وعلى أراض تحتضن مقابر جماعية ومقبرة تاريخية تضم رفات أبناء القرية وشهدائها.

وعبرت لجنة أهالي الطنطورة المهجرين والناجين عن بالغ قلقها وغضبها العميق إزاء ما تم الكشف عنه، وقالت إن "المعطيات المتعلقة بمخطط موشاف ’دور’ لإقامة منشآت سياحية تشير بشكل واضح وخطير إلى أن تنفيذه سيؤدي إلى تدنيس القبور الجماعية وانتهاك حرمة الموتى، وهو أمر مرفوض أخلاقيًا وإنسانيًا وقانونيًا".

في أعقاب ذلك، أبرق كل من مركز "عدالة" الحقوقي و"بمكوم - مخططون من أجل حقوق التخطيط"، رسالة باسم لجنة مهجري الطنطورة، طالبوا فيها بالامتناع عن إصدار تصاريح بناء قد يسبب تنفيذها تدنيسًا للمقابر الجماعية ومقابر القرية الفلسطينية المهجّرة.

يذكر أنه بناءً على طلب مباشر من لجنة أهالي الطنطورة، جرى قبل نحو ثلاث سنوات إجراء تحقيق مهني وهو الأول من نوعه في تاريخ الشعب الفلسطيني، بإشراف مركز "فورزنك أركتكتشر" في لندن وبالتعاون مع مركز "عدالة"، للكشف عن مواقع المقابر الجماعية في أراضي القرية، وقد خلص التحقيق إلى تحديدها بدقة. وقد اعتمد هذا التحقيق على أدوات علمية متقدمة، وتعتبر نتائجه مرجعية موثوقة في هذا الشأن.

كما يستند هذا التوثيق إلى شهادات الناجين من أبناء الطنطورة، ووثائق تاريخية رسمية، فضلًا عن إفادات واعترافات لجنود تم الكشف عنها في فيلم "طنطورة" للمخرج "ألون شفارتس"، والتي تعزز مجتمعة الرواية التاريخية حول وقوع المجزرة ووجود مقابر جماعية في الموقع.

وأكدت لجنة أهالي الطنطورة مجددا على مطالبها التي جاءت بالرسالة المُرسلة؛ وهي:

"أولا، رفض قاطع لأي مشروع يُقام على حساب قبور جماعية أو مواقع دفن تاريخية، ونعتبر ذلك اعتداءً صارخًا على كرامة الموتى وحقوق عائلاتهم.

ثانيا، تحميل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن أي مساس بهذه المواقع، بما في ذلك السلطات التخطيطية والمجلس الإقليمي ’حرف هكرمل’.

ثالثا، المطالبة بوقف فوري لكافة إجراءات الترخيص والبناء المرتبطة بهذا المخطط، إلى حين الكشف الكامل عن مواقع القبور وتحديدها بشكل دقيق وفق المعطيات المهنية المتوفرة.

رابعا، ضرورة حماية مواقع القبور وتسييجها ووضع إشارات ولافتات تعريفية واضحة، بما يصون حرمة المكان ويكفل حق العائلات في الوصول إليه وإحياء شعائرها الدينية والإنسانية.

خامسا، تشكيل طاقم مهني مستقل يضم ممثلين عن اللجنة وخبراء مختصين، لضمان حماية هذه المواقع وإدماجها في أي تخطيط مستقبلي يضمن مكانتها دون المساس بها".

وبناءً على ما تقدّم، تدعو لجنة مهجري الطنطورة كافة المؤسسات والهيئات الدولية وأصحاب الضمائر الحيّة، إلى التدخل العاجل لوقف هذا الانتهاك، وضمان حماية المقابر الجماعية والموقع التاريخي للقرية، وصون كرامة الشهداء وحق عائلاتهم في الذاكرة والعدالة.