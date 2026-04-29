إصابة شاب بحروق خطيرة جراء حريق منزل في المقيبلة

أُصيب شاب في العشرينات بحالة خطيرة جراء حريق اندلع داخل منزل في المقيبلة، حيث جرى إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من مكان الحريق بالمقيبلة، اليوم (تصوير "سلطة الإطفاء والإنقاذ)

أُصيب شاب في العشرينات من عمره بجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق داخل منزل في بلدة المقيبلة، في الطرف الجنوبي الشرقي من مرج ابن عامر، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح متحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء" أن الشاب تعرّض لحروق واستنشاق كثيف للدخان، وتم إخلاؤه وهو فاقد للوعي إلى مستشفى "هعيمك" في مدينة العفولة، حيث وُصفت حالته بالخطيرة.

وقال المسعف مجدي محاميد إن الطاقم الطبي قدّم الإسعافات الأولية للمصاب في المكان، قبل نقله تحت التخدير وموصولًا بجهاز التنفس الاصطناعي.

من جهته، أفاد متحدث باسم "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأن خمسة طواقم عملت على إخماد الحريق الذي اندلع داخل شقة سكنية في البلدة.

وأضاف أن الطواقم واجهت دخانًا كثيفًا تصاعد من مبنى مكوّن من أربعة طوابق، حيث اقتحمت الشقة المشتعلة ونفّذت عمليات إخماد وتمشيط، أسفرت عن إنقاذ عالق بحالة خطيرة جرى تسليمه للطواقم الطبية.