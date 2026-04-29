طعن طفلين أحدهما بحالة خطيرة في أبو تلول

أُصيب طفلان، يبلغان من العمر 9 و12 عامًا، صباح اليوم الأربعاء، إثر حادث طعن وقع في بلدة أبو تلول بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، ما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وبحسب المعلومات الأولية، جرى نقل الطفلين إلى عيادة محلية لتلقي الإسعافات الأولية، حيث وُصفت حالة الطفل البالغ 9 أعوام بالخطيرة لكنها مستقرة، فيما وُصفت حالة الطفل الآخر (12 عامًا) بأنها بين متوسطة وطفيفة.

وقدّمت الطواقم الطبية العلاج الأولي للمصابين في موقع الحادث، قبل أن يتم تحويلهما إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع لاستكمال العلاج، وسط تأكيدات بأنهما يعانيان من إصابات نافذة.

ولم تتضح بعد ملابسات الحادث، فيما يُتوقع أن تفتح الجهات المختصة تحقيقًا لكشف تفاصيله.