اجتماع في تل عراد لمواجهة أوامر الإخلاء

قيادات محلية ومؤسسات مجتمع مدني تعقد اجتماعًا في قرية تل عراد بالنقب لبحث سبل التصدي لأوامر الإخلاء والترحيل التي تهدد سكانها.

عُقد اجتماع في قرية تل عراد بالنقب، مساء الأربعاء، بمبادرة من المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها وبمشاركة لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وذلك على خلفية أوامر الإخلاء والترحيل التي تهدد سكان القرية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن مؤسسات مجتمع مدني، من بينها مركز "عدالة"، وجمعية "بمكوم"، إلى جانب النائب وليد الهواشلة، والمحامي يوسف العطاونة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.

وخلال الاجتماع، عبّر سكان القرية عن استيائهم من إصدار أوامر الإخلاء دون تقديم حلول بديلة تضمن حقوقهم واستقرارهم، فيما استعرضت القيادات المشاركة جملة من التوجهات لمواجهة هذه السياسات.

وأكد المشاركون أن وحدة الصف بين الأهالي تمثل العامل الأساسي للتصدي لما وصفوه بالمخططات التي تستهدف القرية، بما في ذلك "مخطط شيكلي".

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على اتخاذ خطوات نضالية، في مقدمتها تعزيز الحراك الجماهيري لمواجهة أوامر الإخلاء والتحديات القائمة، وفق ما أفاد به المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب.