اللجنة الشعبية في رهط ترفض تقرير مراقب الدولة حول النقب: "تحميل الضحية المسؤولية ظلم مرفوض"

أعربت اللجنة الشعبية في مدينة رهط عن رفضها القاطع لما ورد في تقرير مراقب الدولة حول أوضاع النقب، معتبرةً أن التقرير ينطوي على مقاربة تفتقر إلى العدالة والموضوعية، من خلال تحميل الضحية مسؤولية الأزمة بدل معالجة جذورها الحقيقية.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة أن التقرير "اختار للأسف وضع عرب النقب في دائرة الاتهام، وتصويرهم كمجتمع خارج عن القانون، بل وكجهة معادية"، واصفةً هذا الطرح بأنه "تعميم جائر وخطير يكرّس الظلم ويمنح غطاءً لمزيد من الملاحقة والتضييق".

وأكدت اللجنة أن التقرير تجاهل "حقيقة تاريخية واضحة" تتمثل في عقود من التهميش منذ قيام الدولة، مشيرة إلى استمرار معاناة القرى غير المعترف بها، وغياب التخطيط، وشح فرص العمل، وانتشار الفقر، مقابل ما وصفته بالدعم الواسع للتجمعات اليهودية في النقب.

وشدد البيان على أن المجتمع العربي في النقب "أنجب آلاف الأكاديميين والأطباء والمهندسين والمهنيين العاملين في المؤسسات المحلية والعامة"، واصفًا إياه بأنه "مجتمع صابر وصامد ومثابر ومسالم يستحق الاحترام، لا المعاداة أو التشويه".

وانتقدت اللجنة ما اعتبرته انسجام التقرير مع "خطاب تحريضي متصاعد"، بدل أن يكون "صوتًا مهنيًا نزيهًا يعكس الواقع كما هو"، محذّرة من تداعيات مثل هذه التقارير على النسيج الاجتماعي.

وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة الشعبية في رهط جملة من المواقف، أبرزها أن عرب النقب مواطنون يسعون للعيش بكرامة وأمان، ورفضها القاطع لسياسة التعميم ووصم مجتمع كامل بالإجرام أو العداء، مشيرة إلى أن الجريمة "آفة عامة لا هوية قومية لها"، وأن المجتمع العربي هو من أكثر المتضررين منها.

كما طالبت الدولة بتحمل مسؤولياتها من خلال الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وتطوير البنية التحتية، وتوفير فرص حياة عادلة، مؤكدة أن "تحميل الضحية مسؤولية معاناتها هو ظلم مضاعف لن يتم قبوله".