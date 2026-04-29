اللد: اتهام شاب بقتل حسين أبو رقيق مع سبق الإصرار

قُدّمت لائحة اتهام ضد شاب (18 عامًا) من اللد، تنسب إليه تنفيذ جريمة قتل مع سبق الإصرار بإطلاق عشرات الرصاصات على الضحية، فيما تطالب النيابة بتمديد توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

سمحت المحكمة المركزية للأحداث في لواء المركز، اليوم الأربعاء، بنشر لائحة اتهام قدّمتها النيابة العامة ضد شاب (18 عامًا) من مدينة اللد، تُنسب إليه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد في ظروف مشددة بحق المرحوم حسين صالح أبو رقيق (65 عاما)، إضافة إلى تهم حيازة سلاح وعرقلة مجريات القضاء.

وطلبت النيابة من المحكمة تمديد توقيف المتهم حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية، فيما سُمِح بنشر تفاصيل لائحة الاتهام دون الكشف عن هويته.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم، الذي كان قاصرًا وقت ارتكاب الجريمة، خطّط مع آخرين لقتل المرحوم حسين أبو رقيق، حيث راقب تحركاته قبل نحو أسبوع من التنفيذ، وتتبّع طريقه إلى مكان عمله في أحد فروع البنك في اللد، بانتظار الفرصة المناسبة.

القتيل حسين أبو رقيق

وفي صباح يوم 12 شباط/ فبراير 2026، تمركز المتهم في موقع يطل على مفترق طرق، وعند مرور الضحية عبر ممر المشاة، اقترب منه مسلحًا بمسدس نصف أوتوماتيكي من نوع "غلوك"، وأطلق عليه وابلاً من الرصاص بلغ نحو 25 عيارًا، استهدفت رأسه والجزء العلوي من جسده، قبل أن يفر من المكان تاركًا الضحية ينزف حتى الموت.

وبعد نحو ساعة، عثرت إحدى المارّات على المصاب واستدعت طواقم الإسعاف التي أعلنت وفاته في المكان.

وتشير اللائحة إلى أن المتهم حاول طمس معالم الجريمة، إذ أخفى السلاح المستخدم في سقف أحد المنازل، وأحرق ملابسه واستحمّ بمادة مبيّضة لإخفاء آثار الجريمة.