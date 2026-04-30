أعمال تخريب تطال أعمدة الإنارة في شفاعمرو

بلدية شفاعمرو تُدين بشدة "أعمال تخريب" طالت أعمدة الإنارة في حيي الميدان والبصلية خلال الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن أضرار جسيمة في البنية التحتية وتعطّل جزئي وكامل لشبكة الإضاءة في بعض المناطق.

أحرق مجهولون العشرات من أعمدة الإنارة في شوارع شفاعمرو خلال الأسبوع الجاري.

وأعربت بلدية شفاعمرو عن استنكارها الشديد لما وصفته "سلسلة من أعمال التخريب" التي شهدتها المدينة خلال الأسبوع الأخير، واستهدفت البنية التحتية لشبكة الإضاءة العامة في عدد من الأحياء، ما ألحق أضرارًا كبيرة تنعكس سلبًا على حياة السكان اليومية.

وأوضحت البلدية أن "حي الميدان شهد قيام مجهولين بإضرام النيران بالقرب من أعمدة الإنارة، الأمر الذي أدى إلى تضرر أكثر من خمسين عمودًا، رغم أن هذه الأعمدة تم تركيبها مؤخرًا ضمن مشروع تطوير كلف خزينة البلدية عشرات آلاف الشواكل من المال العام".

وتابعت "في حادثة مماثلة، تعرضت المنطقة القريبة من مركزية الكهرباء في حي البصلية لعملية حرق متعمدة، أسفرت عن تعطّل كامل لشبكة الإنارة في شوارع الحي، ما زاد من معاناة السكان وأثر على مستوى الأمان والخدمات".

وأكدت البلدية أن "هذه الاعتداءات لا تمس بالمؤسسة البلدية فحسب، بل تلحق الضرر بكافة أهالي المدينة"، مشيرة إلى أن "الأموال التي تُهدر لإصلاح الأضرار كان من الممكن استثمارها في مشاريع تطويرية تخدم المجتمع ككل".

وفي ختام بيانها، دعت بلدية شفاعمرو الأهالي إلى "التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على الممتلكات العامة"، مؤكدة أن "مثل هذه التصرفات تتنافى مع القيم المجتمعية والأخلاقية التي يتميز بها أبناء المدينة".