المحكمة ترفع القيود عن الفنانة ميساء عبد الهادي

قررت محكمة الصلح في الناصرة رفع القيود المفروضة على استخدام الفنانة ميساء عبد الهادي لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أكثر من عامين على بدء القضية المتعلقة باتهامها بـ"نشر التحريض وتأييد الإرهاب".

أزالت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، يوم أمس الأربعاء، القيود المفروضة على الفنانة ميساء عبد الهادي بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية قضية اعتقالها واتهامها بـ"نشر التحريض وتأييد الإرهاب"، إثر مشاركتها محتوى من يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أرفقته بعبارة: "لنفعل ذلك على طريقة برلين".

ويضم طاقم الدفاع عن الفنانة عبد الهادي المحامية عبير بكر ومركز "عدالة" الحقوقي.

وأوضحت بكر، في حديث لـ"عرب 48"، أن "محكمة الصلح في الناصرة قررت الاستجابة لطلب تقدّمتُ به لإزالة القيود المفروضة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، رغم رفض النيابة وتعنّتها، وذلك بعد أكثر من عامين على بدء القضية".

وأضافت بكر أن "موكلتي فضّلت، خلال العامين الأخيرين، عدم التقدّم بطلب لإزالة القيود، بسبب حجم التهديدات والتحريض العنصري اللذين كانت تتعرض لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومؤخرًا، ومع الحاجة إلى نشر أعمالها الفنية، ارتأينا التقدّم بطلب لإزالة القيود، علمًا بأن هذه القيود لم تشمل استخدام الهاتف أو وسائل التواصل الشخصية، مثل واتساب".

وعن تطورات القضية، قالت بكر: "نحن اليوم في مرحلة سماع الشهادات، وقد قمتُ مؤخرًا باستجواب شاهدين، وعرضتُ خلال ذلك المحتوى التحريضي الذي ينشره أحدهما على صفحاته، في الوقت الذي يدّعي فيه أن ما نشرته عبد الهادي يشكّل تحريضًا".

وتابعت: "إضافة إلى ذلك، تبيّن أن التحقيقات الثلاثة التي أجرتها الشرطة مع عبد الهادي جرت من دون استصدار تصريح من النيابة. وعند استجواب الشرطي المعني، قال إنه كان يعلم بضرورة استصدار تصريح، إلا أنه لم يفعل ذلك بسبب الوضع الأمني، في تجاوز خطير للقانون".