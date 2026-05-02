اجتماع بين المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف والتجمع لبحث قضايا النقب

من الاجتماع في النقب، السبت

عقد اجتماع، السبت، بين المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، جرى خلاله بحث القضايا المركزية في النقب وعلى رأسها هدم المنازل والمعاناة اليومية التي يعيشها الأهالي في المنطقة.

وشارك في الاجتماع رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، ورئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها عطية الأعسم، ونائبه معيقل الهواشلة، والمدير العام سليمان الهواشلة، والمتحدث باسم المجلس ناني يفت.

واستعرض المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها خلال اللقاء، الخطط التي يعمل عليها وفي مقدمتها خطة الاعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها.

وأكد أنه يعمل مع جميع الأطر السياسية والحزبية، ومع مختلف الجهات من أجل قضايا القرى العربية في النقب والدفاع عن حقوق الأهالي.