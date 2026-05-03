قتيل بشفاعمرو يرفع حصيلة القتلى بالمجتمع العربي إلى 100 منذ بداية العام

سجل المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 102 حالة قتل، في ظل استمرار تصاعد العنف والجريمة. ويعكس هذا الرقم ارتفاعًا مقلقا في وتيرة الأحداث الدامية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تفاقم ظاهرة العنف وغياب الاستقرار الأمني في بعض المناطق.

قتل هادي سواعد (28 عاما) عاما صباح اليوم الأحد، إثر جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة شفاعمرو.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد قتل والده خالد وشقيقه رسلان أيضا في جرائم إطلاق نار.

ووفق المعلومات الأولية، فقد أصيب الرجل بجروح حرجة جراء تعرضه لإطلاق نار، قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة ودوافعها.

وأفاد متحدث باسم طواقم الإسعاف في نجمة داود الحمراء أن بلاغا ورد عند الساعة 6:57 صباحًا إلى مركز الطوارئ (101) في منطقة الكرمل، حول إصابة رجل في حادث عنف بمدينة شفاعمرو.

وعند وصول الطواقم الطبية، وجد شخص ملقى على الطريق وهو فاقد للوعي، دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات نافذة في جسده.

وأوضح أن الطاقم أجرى الفحوصات اللازمة، لكن تم إعلان وفاته في المكان نتيجة خطورة إصاباته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في حادث إطلاق نار وملابسات الجريمة دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة، عقب تلقي البلاغ، وصلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وباشرت أعمال التمشيط وجمع الأدلة، إلى جانب البحث عن مشتبه بهم محتملين.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية في محاولة لكشف ملابسات الحادث وظروفه، ودوافع الجريمة.

يشهد المجتمع في البلاد تصاعدًا في حوادث العنف والجريمة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جرائم الطعن والقتل في عدد من البلدات. وتربط الشرطة غالبية هذه الجرائم بخلافات جنائية وشخصية، بينما يشير متابعون إلى عوامل اجتماعية واقتصادية أعمق تسهم في تفاقم الظاهرة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد غير مسبوق بجرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 100.

وتظهر الأرقام أن نحو 90 من الضحايا قتلوا بإطلاق نار، إلى جانب جرائم طعن، فيما قُتلت امرأة حرقا داخل مركبة، كما أن نحو 48 من القتلى هم دون سن الثلاثين، بينهم 8 نساء، في حين قتل 3 آخرون برصاص الشرطة، دون احتسابهم ضمن حصيلة جرائم القتل.