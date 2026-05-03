مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث طرق بين مركبتين على شارع 90

لقي سائق سيارة خاصة يبلغ من العمر نحو 50 عامًا مصرعه صباح اليوم، الأحد، في حادث سير وجهاً لوجه على شارع رقم 90، بالقرب من "موشاف عين حتسفا" في منطقة وادي عربة.

وشاركت في الحادث سيارتان، وأصيب شخصان في السيارة الأخرى. ونظرًا لشدة الحادث، اضطر رجال الإنقاذ الذين استُدعوا إلى المكان إلى تنفيذ عملية إنقاذ معقدة لسائق إحدى السيارتين، حيث أُعلن عن وفاته بينما كان لا يزال داخل السيارة المدمرة.

وأقرت طواقم "نجمة داود الحمراء" وفاة أحد السائقين، وقدمت العلاج لمصابين آخرين: رجل يبلغ نحو 60 عامًا وُصفت حالته بالخطيرة، وامرأة تبلغ نحو 60 عامًا وُصفت حالتها بالمتوسطة. وتم نقل المصابين بواسطة مروحية إلى المركز الطبي "سوروكا" في بئر السبع.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث