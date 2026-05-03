مصرع 3 نساء من كفر مندا في حادث طرق مروع قرب الزرازير

لقيت ثلاث نساء من كفر مندا مصرعهن في حادث طرق مروّع وقع بعد ظهر اليوم الأحد قرب قرية الزرازير في الجليل شمالي البلاد.

من مكان الحادث قرب الزرازير، اليوم (تصوير طواقم الإنقاذ)

وبهذا ارتفع عدد ضحايا حوادث الطرق خلال اليوم إلى سبعة ضحايا وعدد من الإصابات المتفاوتة.

وفي تحديث من الناطق بلسان خدمة الإسعاف "نجمة داود الحمراء" حول حادث الطرق الذي وقع بين شاحنة وحافة ركاب صغيرة وعدة مركبات على شارع 77 قرب مفرق الزرازير، أفادت الطواقم الطبية أنه بعد استكمال عمليات الإنقاذ، تم إقرار وفاة ثلاث نساء من راكبات إحدى المركبات، تتراوح أعمارهن بين 30 و40 عامًا.

كما قدّمت الطواقم العلاج لعدد من المصابين في المكان، ونُقلوا إلى المستشفيات، بينهم امرأة (39 عامًا) وُصفت حالتها بالخطيرة إثر إصابات في الصدر والبطن، وأخرى (39 عامًا) بحالة متوسطة تعاني إصابات متعددة، إلى جانب خمسة مصابين وُصفت حالتهم بالطفيفة.

وأفادت الشرطة أن الحادث وقع بالقرب من مفرق "هموفيل"، وأن هناك ثلاثة مصابين فاقدي الوعي في الموقع.

134 مواطنا بينهم 58 عربيا من البلاد لقوا مصارعهم منذ مطلع العام ولغاية اليوم في حوادث الطرق

يُستدل من المعطيات الرسمية الصادرة عن "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، أن 134 مواطنا بينهم 58 عربيا من البلاد لقوا مصارعهم منذ مطلع العام ولغاية اليوم في حوادث الطرق المختلفة على شوارع البلاد.

وفي العام الماضي، لقي 455 شخصا بينهم 152 من المواطنين العرب مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد.

كما لقي 439 شخصا، بينهم 158 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2024، بينما لقي 361 شخصا، من بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2023.

وفي العام 2022، فقد لقي 352 شخصا بينهم 115 مواطنا عربيًا مصارعهم في حوادث الطرق، وفي العام 2021 لقي 369 ضحية بينهم 109 من المواطنين العرب، و306 ضحايا بينهم 99 عربيا في العام 2020، و355 بينهم 110 من المواطنين العرب في العام 2019.