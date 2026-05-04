إصابتان خطيرتان في جريمتي إطلاق نار وطعن بالرملة وحيفا

شهدت الرملة وحيفا، فجر الإثنين، حادثتي عنف منفصلتين أسفرتا عن إصابتين وصفتا بالخطيرتين، إحداهما جراء إطلاق نار استهدف شابا في العشرينات، والأخرى نتيجة عملية طعن طالت رجلا في الأربعينات.

مكان جريمة الطعن في حيفا فجر اليوم الإثنين (الإسعاف)

إصابة خطيرة لشاب في إطلاق نار بالرملة

أصيب شاب في العشرينات من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في شارع مئير بار إيلان بمدينة الرملة، وذلك في جرمية وقعت فجر اليوم.

وجرى نقل المصاب بواسطة طواقم الإسعاف إلى مستشفى "شامير- أساف هاروفيه" في رحوفوت لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالته بالخطيرة.

من جهتها، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، مؤكدة أن الخلفية جنائية، مع استمرار أعمال البحث وجمع الأدلة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

إصابة خطيرة لرجل إثر حادثة طعن في حيفا

أصيب رجل يبلغ من العمر 48 عاما بجروح خطيرة، جراء تعرضه لعملية طعن في شارع شفاعمرو بمدينة حيفا، وفق ما أفادت به مصادر طبية.

وأوضح الناطق بلسان الشرطة أن التحقيق فتح عقب تلقي بلاغ حول الحادثة، حيث وصلت قوات كبيرة من شرطة حيفا ومنطقة الكرمل إلى المكان، وباشرت بأعمال التمشيط وجمع الأدلة لكشف ملابسات الجريمة.

من جانبها، ذكرت نجمة داود الحمراء أن طواقمها قامت بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالته وصفت بالخطيرة.