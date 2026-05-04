الطيبة: إصابة خطيرة لعامل إثر سقوطه عن ارتفاع

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "اتحاد الإنقاذ")

أُصيب عامل يبلغ من العمر نحو 50 عامًا بجراح خطيرة، اليوم الإثنين، إثر سقوطه عن ارتفاع أثناء عمله في موقع بناء بمدينة الطيبة.

وأفادت دائرة الإعلام في "اتحاد الإنقاذ" بأن طواقم الإسعاف التابعة لها قدّمت إسعافات أولية للمصاب في المكان، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وقال المسعفون عبد عازم ورشاد عازم وساجد جبارة: "تلقينا بلاغًا عن سقوط عامل من سطح المبنى أثناء عمله، وقدّمنا له العلاج الأولي في الموقع، ومن ثم جرى نقله إلى المستشفى حيث وُصفت حالته بالخطيرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.