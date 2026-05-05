اتهام شاب من نهريا بقتل مأمون رباح من جديدة المكر

قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد محمد كيّال، من سكان مدينة نهريا، بتهمة القتل العمد في ظروف مشددة بحق مأمون رباح، وذلك على خلفية جريمة وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 في جديدة المكر.

وجاء تقديم لائحة الاتهام، بحسب بيان النيابة اليوم الثلاثاء، في أعقاب تحقيق شهد تقدّمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بعد جمع أدلة جديدة عززت من ملف القضية.

وبحسب لائحة الاتهام التي قدّمتها نيابة لواء حيفا، فإن "الجريمة وقعت على خلفية نزاع عنيف ومستمر بين عائلتي كيّال ورباح، والذي أسفر في وقت سابق عن مقتل شقيق المتهم. وعلى هذه الخلفية، خطّط كيّال مع آخرين لتنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت رباح".

وأشار البيان إلى أن "المتهم وشركاءه وصلوا إلى موقع الحادث، وأطلقوا عددًا كبيرًا من العيارات النارية من مسافة قريبة باتجاه الضحية، ما أدى إلى وفاته في المكان".

وطلبت النيابة العامة من المحكمة توقيف المتهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية، مؤكدة أن طلب التوقيف يستند إلى عرض الأدلة المركزية التي أسهمت في تحقيق التقدم في مجريات التحقيق.

كما أوضحت النيابة أن لائحة الاتهام قُدّمت بعد جمع أدلة إضافية في مرحلة متأخرة من التحقيق، من بينها تسجيلات وآراء خبراء، كان لها دور حاسم في تعزيز البينة ضد المتهم.