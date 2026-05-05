النيابة تطالب بتمديد اعتقال ناشطي "أسطول الصمود" 6 أيام

طالبت النيابة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتمديد اعتقال ناشطي "أسطول الصمود العالمي"، تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، لمدة ستة أيام، في خطوة أثارت انتقادات من طاقم الدفاع الذي اعتبر الإجراء استهدافًا للنشاط الإنساني والتضامني مع قطاع غزة.

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

طالبت النيابة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتمديد ناشطي "أسطول الصمود العالمي"، تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، لمدة ستة أيام.

وجاء طلب النيابة بحجة استكمال التحقيقات مع الناشطين، وسط مزاعم تتعلق بأنشطتهما المرتبطة بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وهي المزاعم التي رفضها طاقم الدفاع، مؤكدًا أن الاعتقال يأتي في سياق تقييد العمل الإنساني والتضامني.

من جهته، شدد مركز "عدالة" الحقوقي على أن أفيلا وأبو كشك يمارسان نشاطًا سلميًا يندرج ضمن العمل الحقوقي والإنساني، مطالبين بالإفراج الفوري عنهما، ووقف ما وصفوه بـ"الملاحقة السياسية للنشطاء الدوليين والمحليين".

ويُذكر أن "أسطول الصمود العالمي" يضم نشطاء من عدة دول، ويهدف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية المتدهورة فيه، من خلال فعاليات بحرية وإعلامية.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بشأن طلب التمديد خلال الساعات المقبلة.

وقال مركز "عدالة" الحقوقي، أمس، بعد زيارة قامت بها محاميته هديل أبو صالح لمركز توقيف "شيكمة"، إن ناشطي "أسطول الصمود العالمي" تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، يتعرضان لسوء معاملة وتعذيب نفسي خلال احتجازهما.

ودخل الناشطان يومهما السابع في إضراب عن الطعام (مع الاكتفاء بشرب المياه)، احتجاجا على اختطافهما غير القانوني من المياه الدولي أثناء مشاركتهما في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة.