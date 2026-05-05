رهط: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة رهط بمنطقة النقب، مساء الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للشاب المصاب، الذي عانى من عيارات نارية اخترقت جسده.

وقال البراميديك مالك أبو عرار، إنه "وصلنا إلى عيادة وأحضر إلينا المصاب الذي كان بوعيه وعانى من إصابات نافذة وخطيرة في جسده، إذ قدمنا له العلاجات الأولية ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به؛ في وقت تواصل تقاعسها عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.